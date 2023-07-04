Когда зубную щетку надо срочно выбросить: об этом почти никто не знает

Давно известно: новую зубную щетку следует покупать каждые три месяца. Однако иногда щетка нуждается в досрочной замене. Мало кто задумывается о том, что, перенеся некоторые заболевания, нужно срочно выбросить свою зубную щетку: ведь на ней скопились болезнетворные бактерии и микробы.

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Так, специалисты настоятельно рекомендуют сделать это после ОРВИ, гриппа, герпеса, а также если был стоматит, ангина или кишечная инфекция. Организм и без того ослаблен перенесенной болезнью, а, получив порцию бактерий с зубной щетки, может вновь сдаться под натиском заболевания.

По материалам издания vnimanie.pro и дзен-канала стоматолога Лидии Кондрашовой