Осторожно: протеиновые коктейли! Названа главная опасность этого продукта

Многие употребляют сегодня протеиновые коктейли совершенно бесконтрольно, потому что уверены в их безусловной пользе. Между тем это далеко не так. Имеет смысл обратить внимание на такие коктейли тем, кто много занимается спортом: выпив до и после тренировки порцию коктейля, можно запастись энергией и нарастить мышечную массу.

Они также улучшают обмен веществ и помогают быстро похудеть. Если разбавить протеиновый коктейль молоком, соком или водой — получите отличную замену перекусу.

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При этом нельзя забывать о негативных последствиях употребления этого продукта. Если употреблять в сутки больше одной дозы (вместо одного приема пищи), можно спровоцировать проблемы с почками и печенью. Так что необходимо тщательно контролировать прием протеиновых коктейлей и обязательно посоветоваться с врачом.

По материалам изданий Аrgumenti.ru и «Общественная служба новостей»