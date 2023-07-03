Самые жуткие твари Крыма и Краснодарского края: что делать при встрече с тарантулом или сколопендрой – советы эксперта

Долгожданный отдых на юге бывает безнадежно испорчен неожиданными «гостями»: проснувшись утром в уютном арендованном коттедже, вы можете обнаружить, что по полу бегают жуткого вида сколопендры или пауки. Мало того, что они вызывают ужас одним своим видом, - они еще и опасны. Как себя вести при встрече с этими «зверушками», мы выяснили у энтомолога Юлии Филиппенко.

- Юлия, отдыхающие в Крыму и Краснодарском крае в последнее время все чаще жалуются на насекомых вроде сколопендр и больших пауков: они могут не только сильно напугать, но и укусить. Насколько это опасно? И как с ними бороться?

- Самые опасные насекомые Крыма - южнорусский тарантул, сколопендра, каракурт и клещи. Укус каракурта может быть смертельно опасен, после встречи с пауками также следует обратиться к врачу.

Что касается встречи с клещами, то на юге - в Крыму и Краснодарском крае - редко встречается энцефалит и боррелиоз, но велика вероятность нарваться на клеща-носителя конго-крымской геморрагической лихорадки. Это заболевание смертельно опасно. В Краснодарском крае также распространены названные пауки, а еще скорпион и оса сколия.

