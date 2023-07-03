Самые жуткие твари Крыма и Краснодарского края: что делать при встрече с тарантулом или сколопендрой – советы эксперта

Долгожданный отдых на юге бывает безнадежно испорчен неожиданными «гостями»: проснувшись утром в уютном арендованном коттедже, вы можете обнаружить, что по полу бегают жуткого вида сколопендры или пауки. Мало того, что они вызывают ужас одним своим видом, - они еще и опасны. Как себя вести при встрече с этими «зверушками», мы выяснили у энтомолога Юлии Филиппенко.
- Юлия, отдыхающие в Крыму и Краснодарском крае в последнее время все чаще жалуются на насекомых вроде сколопендр и больших пауков: они могут не только сильно напугать, но и укусить. Насколько это опасно? И как с ними бороться?
- Самые опасные насекомые Крыма - южнорусский тарантул, сколопендра, каракурт и клещи. Укус каракурта может быть смертельно опасен, после встречи с пауками также следует обратиться к врачу.
Что касается встречи с клещами, то на юге - в Крыму и Краснодарском крае - редко встречается энцефалит и боррелиоз, но велика вероятность нарваться на клеща-носителя конго-крымской геморрагической лихорадки. Это заболевание смертельно опасно. В Краснодарском крае также распространены названные пауки, а еще скорпион и оса сколия.
Сколопендра. Фото: wikipedia.org
- Как от них защититься? Ведь сколопендры, например, порой проникают в частные дома…
- Для защиты жилища я бы рекомендовала несколько этапов. Первое - регулярно осматривайте дома и прилегающую территорию, уничтожайте найденные гнезда насекомых. Второе - закройте все щели и трещины в окнах, дверях и стенах дома, чтобы предотвратить проникновение насекомых внутрь.
Третье - установите москитные сетки на окна и двери, чтобы в дом не залетели комары и другие насекомые. Четвертое - постоянно убирайте мусор и поддерживайте чистоту на территории вокруг дома: грязь и мусор привлекают насекомых.
- А что делать, если опасные твари уже проникли в жилище?
- Чтобы их прогнать и защитить свой дом и свою семью, используйте специальные репелленты и инсектициды. Внимательно читайте инструкции и соблюдайте меры предосторожности при использовании таких средств. Если же не получается справиться с ними самостоятельно - обратитесь к специалистам по борьбе с вредителями, которые могут помочь избавиться от опасных насекомых на вашем участке.
Фото: Global Look Press
Пользователи Сети делятся своими ощущениями при встрече со сколопендрами и другими «страшилищами»:
«Ребенку в носок заползла в том году, не заметили и надели. Слава богу, не укусила, и никаких следов не оставила. Но раздавить ее - это надо очень постараться»,
«Дааа, такую видели в Пересыпи и Ейске. Страшно на самом деле. Один раз была в пододеяльнике (как белье сушилось и заползла, наверное), второй раз на стене в номере. Юркие очень. Когда на улице темнеет, надо закрывать двери и окна, чтоб не заползли. Может и присосаться, как клещ, еще надо постараться вытащить ее, знакомую так укусила, полгода заживал укус потом»,
«Господи, я когда просто ее увидела живьем, так сказать, чуть не умерла от страха!!!! Трогать ее желания не возникло»,
«Да, ее главное не трогать. А убить действительно тяжело. У нее тело панцирем покрыто. Постараться надо как следует. А еще они живут территориально. Если одну убиваешь, на ее территорию несколько приходят. Мы когда в палатках жили, они частыми гостями были. Главное, не трогать их».
Будьте осторожны и берегите себя, чтобы ни одно насекомое не испортило ваш отдых!