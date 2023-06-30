«Разориться недолго»: Барановская рассказала, почему не стоит бояться похода к зубному врачу

Популярная телеведущая Юлия Барановская решила обсудить с подписчиками любопытную статистику – что каждый пятый россиянин готов вытерпеть посещение зубного врача только в случае сильной боли.

«А вот я походов по стоматологическим кабинетам не боюсь. И все это, несмотря на истории из детства. Помните, как в школьные годы нас отправляли к специалистам, которые без обезболивающих уколов сверлили зубы наживую?» – пишет звезда в Telegram.

«Очень часто в кресле у стоматолога я начинаю засыпать, хотя никогда не лечила зубы под общим наркозом. Много было случаев, когда я сильно спешила на работу, а потому забегала к зубному перед этим. Времени на то, чтобы укол подействовал, просто не было. И ничего, пережила».

«Не понимаю людей, которые терпят зубную боль. Многие, почему-то, думают, что в организме не все связано. Если у тебя не в порядке что-то во рту, то начинает рушиться скелет, особенно, если не хватает зубов. Это, правда, так».