Осторожно – квас! Как не потерять здоровье от популярного напитка: предупреждает эксперт

Настоящий квас – источник здоровья, тогда как подделка может привести к проблемам. Необходимо выбирать только натуральный напиток, без консервантов, приготовленный методом брожения. Об этом рассказала врач-эндокринолог Армине Афонина. Выбирая квас, следует внимательно изучить его состав: в нем должны содержаться вода, солод, дрожжи и сахар.

«Употреблять его рекомендуется не более 1 стакана в день. В связи с тем, что квас изготавливают методом брожения, в составе содержится спирт», - добавила эксперт.

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По этой же причине от употребления кваса лучше отказаться беременным и кормящим женщинам. Не рекомендован он и людям, страдающим некомпенсированным сахарным диабетом, ожирением, язвенной болезнью, эрозивным гастритом, циррозом печени, подагрой, гипертонией и камнями в желчном пузыре. Всем остальным натуральный квас принесет только пользу.