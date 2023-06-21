Опасность наращенных ресниц: об этом не расскажут косметологи

В последнее время все больше девушек прибегают к наращиванию ресниц: они делают взгляд более открытым и придают привлекательность облику. Эта косметическая процедура уже стала настолько доступной и привычной, что никто не задумывается об опасности, которую она может нести. А опасность есть – и довольно серьезная. Об этом рассказал врач-хирург Александр Умнов.

«Попадание клея для наращивания ресниц на нежную, чувствительную кожу века или слизистую глаза способно привести к химическому ожогу. А содержащийся в некоторых клеях формальдегид способен вызвать раздражение глаза или аллергическую реакцию», — приводит слова специалиста издание «РИА ФАН».

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Кроме того, клей, которым крепятся ресницы, может стать причиной размножения клеща железницы — его еще называют «ресничная вошь». А это приведет к воспалению глаз.