Как не отравиться шаурмой: комментарий эксперта

Число пострадавших от отравления шаурмой в городе Братске Иркутской области уже перевалило за 60. Причем 29 человек оказались на больничной койке, из них пятеро детей. Известно, что все отравившиеся покупали шаурму в одном и том же заведении, а через некоторое время после покупки почувствовали себя плохо. Впоследствии выяснилось, что причиной отравления людей стала бактерия сальмонеллы.
Понятно, что от такой неприятности не застрахован никто. Шаурма – один из самых популярных и доступных по цене продуктов в России. Да и кто из нас во время прогулки по городу не подходил к ларьку со стритфудом, чтобы как можно быстрее перекусить и утолить свой голод?
Но сейчас лето, жара, и опасность получить отравление повышается многократно. Поэтому нужно либо вообще отказаться от стритфуда, либо соблюдать меры предосторожности.
Но как все-таки не отравиться шаурмой? На этот вопрос и не только Teleprogramma.pro ответила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.
«В приготовлении шаурмы используются свежие овощи, которые быстро портятся на воздухе, и естественно, куриное мясо. И одна опасность исходит от мяса, а другая - от долго лежавших, нарезанных в тепле, без холодильника овощей.
И если говорить про салаты и как раз мясные изделия, то там могут содержаться различные патогены: протеи, энтерококки, которые передаются человеку по воздуху или через еду. Поэтому источником отравления могут быть инфицированные продукты питания.
Когда речь идет о мясе птицы, о белковой составляющей, при комнатной температуре концентрация бактерий растет быстрее. И чем жарче, тем они быстрее прогрессируют.
У продукта появляется некая склизкость, в таком случае человек может ощутить во рту горький неприятный привкус. Однако и его можно не почувствовать из-за того же соуса, которым порой обильно поливают шаурму».
- Наверное, многое зависит и от того, где покупать уличную еду…
- Во многих помещениях, где продается шаурма, люди не имеют контакта с воздухом. Конечно, в маленьких кибитках риск отравиться больше.
Также здесь можно говорить о нарушениях, связанных с функцией самих сотрудников, о нарушениях санэпидемрежима, касающихся хранения и исходного качества самих продуктов.
Что произошло в Братске, сложно сказать. Либо была плохая продукция, либо негативно повлиял процесс приготовления и хранения в моменте, либо виноват продавец, не соблюдавший гигиену рук.
Поскольку шаурма - это блюдо, в котором перемешано много компонентов, определить признаки отравления с первого раза очень сложно, Это можно сделать только, если они будут проявляться очень явно.
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Фото: Global Look Press
- У пострадавших в Братске признаки проявились практически сразу. Многие из них попали в больницу…
- Наиболее вероятно, что это была партия какого-то некачественного продукта. Потому что если источником заражения являлся бы один человек, то, наверное, там периодические происходили бы вспышки отравления.
Поэтому, скорее всего, проблема заключалась в каком-то исходном сырье или в условиях его хранения. Поэтому что-то пошло не так. И начался рост флоры.
- А говорят, что если пищу обильно посыпать перцем, то риск отравиться понижается. Так ли это?
- Почему в Южной Азии пища сама по себе острая? Да и сладости там делаются без кремов, например, пахлава, хворост. Да потому что в таком виде замедляется рост бактерий флоры. И Индия, и Таиланд, и Индонезия славятся более острой пищей в том числе и потому, что эта острота является сдерживающим для бактерий фактором, но не абсолютным.
Например, я не могу есть индийскую кухню. Я была в дхабе (индийское придорожное кафе), очень тщательно соблюдала все гигиенические меры, у меня крепкий ЖКТ, мы покупали бутилированную воду, но я все равно не избежала отравления.
Такое ощущение, что ты вернулся, и через два дня у тебя все нормализовалось. Там грязная вода и высокий риск авитаминации кого угодно.
Как я уже говорила, перец – это специя сдерживающая. Да и нам не нужна острая пища, в России климат холоднее. Так что это ни от чего вас не спасет.
Фото: Global Look Press
- А еще говорят, чтобы скрыть факт испорченности мяса, его обильно в чем-то вымачивают, в том же уксусе, например…
- Когда готовят маринад для шашлыков, то используются средства, вино или уксус, которые делают мясо мягким после термообработки. Видимо, это немножко убирает ослизнение.
А вообще, уксус является составной частью большинства маринадов.
- Но все-таки можно ли почувствовать при первых вкусовых ощущениях, что с мясом что-то не то?
- Мы не можем ничего почувствовать, разве только изменения могут ощутить профессиональные повара, которые занимаются мясом много лет.
Еще раз повторюсь, что в случае со смешанным блюдом отличить некачественный продукт очень сложно, потому что там много компонентов.
Если только в мясе будет ощущаться сильная горечь, значит, там большой рост энтероккоков. И именно они добавляют горечь и ослизнение. Но люди с повышенной чувствительностью это почувствуют.
- Так что же делать?
- Покупать шаурму либо в очень проверенных местах, либо готовить ее самим, а это несложно. Больше овощей и все!