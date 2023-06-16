Как не отравиться шаурмой: комментарий эксперта

Число пострадавших от отравления шаурмой в городе Братске Иркутской области уже перевалило за 60. Причем 29 человек оказались на больничной койке, из них пятеро детей. Известно, что все отравившиеся покупали шаурму в одном и том же заведении, а через некоторое время после покупки почувствовали себя плохо. Впоследствии выяснилось, что причиной отравления людей стала бактерия сальмонеллы.

Понятно, что от такой неприятности не застрахован никто. Шаурма – один из самых популярных и доступных по цене продуктов в России. Да и кто из нас во время прогулки по городу не подходил к ларьку со стритфудом, чтобы как можно быстрее перекусить и утолить свой голод?

Но сейчас лето, жара, и опасность получить отравление повышается многократно. Поэтому нужно либо вообще отказаться от стритфуда, либо соблюдать меры предосторожности.

Но как все-таки не отравиться шаурмой? На этот вопрос и не только Teleprogramma.pro ответила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.