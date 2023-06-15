Названы три продукта, продлевающие жизнь: их надо есть каждый день

Достаточно включить в свой рацион на постоянной основе бобовые, чтобы добавить себе несколько лет жизни. При этом самыми эффективными в борьбе за долголетие признаны фасоль, чечевица и нут. Дело в том, что в этих продуктах содержатся волокна, увеличивающие количество полезных бактерий в кишечнике человека.

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По мнению диетологов, есть чечевицу, нут и фасоль необходимо каждый день. Правда, у многих употребление этих бобовых вызывает метеоризм, но специалисты уверяют, что этот побочный эффект сохранится лишь первое время. Потом организм привыкнет и адаптируется, так неприятные «побочки» исчезнут сами собой. По материалам изданий «РИА ФАН» и «Утро.ру».