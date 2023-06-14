Названы категории людей, которым запрещено париться в бане

Принято считать, что баня полезна, однако в некоторых случаях она может принести серьезный вред. Например, не следует увлекаться банными процедурами тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, объяснила врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

«Баня может быть опасна, если есть определенная патология, например, мерцательная аритмия с нарушениями функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Аллергические компоненты могут влиять. Допустим, может быть реакция на пар, на тот же веник, эфирные масла. При онкологических заболеваниях также не рекомендуют ходить в баню», — приводит слова эксперта издание «РИАМО».

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Под запретом баня также для людей, которые перенесли инфаркт, которым диагностировали варикоз нижних конечностей. Кроме того, даже совершенно здоровый человек может испытывать в бане дискомфорт, и к этим ощущениям нужно прислушиваться, добавила врач.