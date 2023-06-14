Отравление у ребенка — что делать: рассказала врач

Если ребенок отравился, необходимо на некоторое время посадить его на диету, сообщила врач-педиатр Марьям Сайфулина. Среди блюд, которые легко усваиваются в такой ситуации, — картофельное пюре без добавления молока, рис, сваренный на воде, можно дополнять их сухариками. В этот период важно дробное питание: интервалы между приемами пищи — не более 2,5 часа, порции — маленькие. Особое внимание следует уделить детям до года.

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«При отравлении малыша до годика врачи рекомендуют соблюдать покой и давать материнское молоко. Если грудничку уже вводили прикорм, можно дополнить рацион кашей на половинном молоке. Постепенно разбавляйте меню детским творогом (маленькими порциями), овощными пюре, фруктовыми соками.

Деткам старше одного года разрешено в первые дни давать овощные пюре, супы, по половине яичного желтка. Когда состояние стабилизируется, можно будет вводить мясо», — цитирует эксперта издание «РИАМО».