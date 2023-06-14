Этим людям без шиповника не обойтись: названы болезни, от которых спасает уникальная ягода

О пользе шиповника наслышаны многие, но вот о некоторых его лечебных качествах стало известно лишь недавно. Например, в ягодах шиповника содержится рекордное количество витамина С, а значит, он отлично укрепляет иммунитет и препятствует развитию многих болезней.

Очень полезны отвары из шиповника тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний: он укрепляет сосуды и способствует снижению давления. Масло, изготовленное из шиповника, полезно для профилактики гастрита, кроме того, оно способно заживлять раны.

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Впрочем, есть и противопоказания: напитки и сиропы из шиповника не следует употреблять людям с повышенной кислотностью желудка, тромбозом, заболеваниями мочеиспускательного канала и болезнями почек, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на сайт «Рамблер».