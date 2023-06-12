«Может, это ретроградный Меркурий»: Утяшева вспомнила, как нашла причину своего бессилия

Певица Юлианна Караулова стала гостьей YouTube-шоу «Дерзкая готовка» и спросила ведущую проекта Ляйсан Утяшеву, как она себя наполняет, как восстанавливает энергию и силы.

37-летняя спортсменка ответила, что до недавнего времени у нее был активный поиск средств, как «усилиться». Физические упражнения перестали держать звезду в тонусе, и она ударилась в изучения аскезы, психологии, астрологии и тому подобного.

«В это можно верить, можно прикалываться, а можно вот прям как-то себе объяснить. Может, это ретроградный Меркурий с тобой, или, может быть, Луна зодиакально стоит против тебя, но сил не было никаких. Такое состояние, когда вроде все хорошо в жизни: муж любит, дети – тьфу-тьфу-тьфу, подруги есть, все помогают, но хочется плакать, и нет сил встать с кровати», - вспоминает Утяшева свое состояние.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».