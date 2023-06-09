Как отличить съедобные грибы от несъедобных и что делать при отравлении

В Подмосковье можно набрать много грибов, но все ли из них съедобны? Самым опасным грибом считается бледная поганка — многие путают ее с шампиньоном. Отличить просто — поганка имеет тонкую ножку, опоясанную «юбочкой». На белый гриб очень похож сатанинский гриб — его отличают по красноватой шляпке и темно-розовой ножке.

Ядовитые двойники существуют и у шампиньона, и у лисички, и у других съедобных грибов. Если хоть немного сомневаетесь — лучше не трогать подозрительные грибы: даже один-единственный ядовитый гриб способен превратить в отраву всю добычу, если грибы готовятся в одной посуде.

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В случае недомогания после употребления в пищу блюда из грибов — тошноты, рвоты, боли в желудке, — немедленно нужно сделать промывание: выпить полтора литра теплой воды и принять активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 кг вашего веса. И, конечно, как можно быстрее нужно вызвать «скорую», советует издание «РИАМО».