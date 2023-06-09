Осторожно: опасность! Эти ягоды вредны для здоровья — прекратите их есть

Широко известны полезные свойства ягод. Благодаря низкому гликемическому индексу — в отличие от многих фруктов — их могут без опаски есть даже люди, страдающие сахарным диабетом.

«Изучено влияние ягод на сердечно-сосудистую систему. Доказано, что употребление черники (положительно. — Прим.ред.) влияет на пациентов с метаболическим синдромом, который возникает при повышенном уровне холестерина, триглицеридов и глюкозы в крови, артериальной гипертензии и абдоминальном ожирении. Вместе эти факторы увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа», — рассказала кандидат медицинских наук Татьяна Селиверстова.

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Но не следует слишком увлекаться ягодами: нежелательно превышать суточную норму в 400 граммов. Кроме того, с осторожностью следует употреблять в пищу ягоды тем, кто страдает гастритом, язвой желудка и другими заболеваниями ЖКТ.