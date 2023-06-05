Каша быстрого приготовления — опасна! Предупреждает врач

Многие предпочитают сегодня завтракать кашами быстрого приготовления. Однако, по словам эндокринолога Зухры Павловой, это не самый лучший вариант, потому что частое употребление таких каш может стать причиной ожирения, потому что в них содержится высокий процент сахара.

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Кроме того, крупа для таких завтраков уже переработана промышленным способом, что тоже приносит организму скорее вред, чем пользу. Если хочется непременно есть на завтрак овсянку – эндокринолог рекомендует выбирать хлопья грубого помола: они отлично насыщают и активизируют работу желудочно-кишечного тракта. По материалам издания «РИА ФАН».