Не только курица гриль: названы 4 продукта, которые опасно покупать в магазинах

Некоторые продукты лучше не покупать в супермаркетах. Самое вредное, что можно приобрести в магазине, — это готовые салаты под майонезом. Во-первых, в них частенько попадает мясо, срок годности которого уже истек или вот-вот истечет. Во-вторых, сами по себе майонезные салаты хранятся несколько часов, потом ими можно отравиться.

Следующий продукт в списке опасных — курица гриль: приготовлению подлежат куры, которые уже довольно много времени провели сырыми на прилавке и рискуют совсем испортиться. Такая курица вполне может попасть в печь уже испорченной: чтобы покупатель не «унюхал» душок, его маскируют крепким маринадом и обилием чеснока и специй.

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На третьем месте — замороженные овощи: никто не знает, в каких условиях их готовили и как транспортировали. И замыкают список расфасованные сыры: в нарезку пускают продукт, срок годности которого истекает — после нарезки клеится новый срок годности, и сыр выдается за свежий, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на novate.