Пуп Земли, Чрево матери и пещера Медео: куда поехать в отпуск по России - самые необычные направления

Лето уже громко стучится в дверь. А это значит, что пришла пора задуматься об отпуске. Устали от широко разрекламированных Турции, Египта и Таиланда? В России есть много необычных мест, которые наши туристы нередко обходят своим вниманием, выбирая уже проверенные варианты.
Teleprogramma.pro оглашает список самых ярких отечественных достопримечательностей, которые, несомненно, взбудоражат ваше воображение.
Алханай
Возраст горного массива Алханай, расположенного на юге Забайкальского края, более 150 миллионов лет. Он представляет собой древний юрский вулкан и считается природным памятником северного буддизма. Сейчас здесь расположен живописный национальный природный парк, куда приезжают не только туристы из России, но и со всех уголков планеты.
Еще до появления здесь буддизма Алханай считался местом, где обитают духи рек, водопадов, скал и прочих природных образований. Наши предки верили, что тут можно исцелиться от любых недугов. Впрочем, так считают и наши современники.
На территории Алханая есть несколько объектов, вокруг которых сосредоточено наибольшее число паломников, верящих в их целебные свойства. Например, храм Димчига представляет собой скальный останец с естественным гротом, он расположен на западном склоне долины реки Аршан на высоте 1200 метров над уровнем моря.
Алханай. Фото: Global Look Press
В качестве даров Храму люди приносят сюда зерна риса, монеты и сигареты. А желающие обрести здоровье, богатство и благополучие привязывают к ветвям деревьев лоскутки с просьбами об этих благах.
Народная тропа не зарастает и к Чреву матери. По названию этого грота можно догадаться, что просят у священного места женщины.
Женщина, которая уже потеряла веру в возможность родить ребенка, должна проникнуть в пещеру и отломить кусочек камня от ее стенок или найти на дне камешек.И обращаясь к хранительнице грота, матери-богине Дара Эхэ, прочесть мантру: «Ум дари дудари дури сууха».
Подтверждением того, что «волшебное заклинание работает», служат многочисленные копии свидетельств о рождении детей. Их можно увидеть у входа в грот.
Гора Бархан-Уула
Задолго до появления буддизма на территорию Бурятии проник шаманизм, который продолжает активно развиваться в этих местах. Так, шаманские обряды до сих пор проводятся на Горе Бархан-Уула (или Барагхан), название которой можно встретить в бурятских мифах и древних тибетских текстах. Это место считается одной из главных святыней республики.
Природно-религиозная достопримечательность находится в Курумканском районе Бурятии, в Баргузинской долине. Считается, что человек, поднявшийся на эту гору, обретает связь с небом и Богом. А ближе всего к небесам - шаманы.
Этот статус чаще всего передается по наследству, но его можно получить, если на вас с неба упадет камень или ударит молния.
Якутские шаманы. Фото: Global Look Press
Если вам повезет увидеть шаманские обряды воочию, то вы станете свидетелем завораживающего зрелища. Чтобы настроиться на связь с другим миром, во время практик шаманы облачаются в ритуальные костюмы, которые обычно украшаются изображениями солнца, луны и неба, характерными для бурятского орнамента.
Как правило, обряды проводятся, чтобы задобрить духов и вылечить больного человека, помочь сбившемуся с жизненного пути найти свое предназначение в жизни, отметить праздник и укрепить связи между общинами.
Однако посещать гору все же стоит человеку подготовленному. Чтобы совершить восхождение туда, нужно поставить в известность спасателей и получить разрешение ламы Курумканского дацана. До плато от села Барагхан можно добраться за 4-6 часов.
Домбай и Эльбрус
Экстрим, комфортный отдых и величественные панорамы можно совместить на отдыхе на курортах Домбая и Эльбруса, расположенных на склонах Кавказских гор. Солнце, воздух и высота – лучшие друзья туриста, попавшего в эту местность.
Поселок Домбай находится в Карачаево-Черкесской республике на высоте около 1600 метров и является частью Тебердинского заповедника, который за 200 рублей может посетить любой желающий турист.
Ущелья Алибек, Аманауз, Домбай-Ульген, расположенные на Домбайской поляне, с их живописными озерами и водопадами, достойны трехдневной экскурсии. По одному дню – на каждое ущелье. И обязательно прокатитесь на канатной дороге до горы Мусса-Ачитара, чтобы с высоты птичьего полета насладиться видами на Алибекскую долину, вершины Главного Кавказского хребта и даже на снежный Эльбрус.
Если хотите больше зрелищ, то дождитесь времени проведения Всероссийского фестиваля скалолазания «Кубок Домбая», а также ежегодных музыкальных фестивалей «Ночи Домбая» и «Звезды Домбая».
Домбай. Фото: Global Look Press
Что же касается Эльбруса, то это не только российский, но и мировой бренд. Самый высокогорный курорт России (Также Поляна Азау или Эльбрус Азау (не путать с поселком Эльбрус) находится в республике Кабардино-Балкария на высоте 2300 м у подножия горы Эльбрус, высочайшей вершины Европы. Здесь же расположен и Национальный парк Приэльбрусье.
Туристы, желающие посетить данную местность, могут остановиться на Поляне Азау, в Терсколе и на Поляне Чегет. Найти ночлег здесь не проблема, учитывая, что в этом радиусе расположено более 50 отелей и гостевых домов на любой вкус и кошелек. Все объекты расположены вдоль дороги, ведущей к подъемнику, поэтому шансы заблудиться здесь приближаются к нулю. Обойти курорт можно за 15 минут.
Ну а главная мечта покорителей горных вершин – Эльбрус – по-прежнему манит альпинистов всего мира. Добраться туда можно по разным маршрутам, путь для профессионального альпиниста займет около двух недель.
Для рядового туриста же доступны склоны Эльбруса, подняться на которые можно с помощью горнолыжных подъемников в любое время года, добравшись до станции канатной дороги Гара-Баши. Стоимость экскурсионного подъема, максимальная высота которого 3780 метров — 1550 рублей для взрослых и 800 рублей для детей.
И главное правило, которое нужно помнить, собираясь на Домбай и Эльбрус, - это иметь наличные деньги. Для оплаты кафе, сувениров и парковки на Эльбрусе необходима «наличка», снять которую можно в единственном банкомате у станции канатной дороги, еще несколько агрегатов находятся в селе Терскол.
А вот в кассе канатной дороги Домбая не всегда может действовать безналичный расчет. Зато здесь хорошо работает Интернет и Wi-Fi.
Пещеры Пермского края
Любителям экстрима рекомендуется побывать и Пермском крае, который славится своими пещерами. И каждой из них можно посвятить отдельный рассказ.
Например, излюбленное место спелеодайверов (тех, кто погружается в реки и озера в пещерах) – Ординская пещера, которая считается самой длинной подводной гипсовой пещерой в мире. Ее протяженность - более 4500 метров, из которых 4200 метров – только подводная часть.
Погружаться в такую пещеру, разумеется, можно только с опытным инструктором. Впрочем, даже бывалые дайверы не рискуют совершать погружение в одиночку.
Одно из самых красивых мест Урала – пещера с говорящим названием Чудесница, популярна среди тех, кто сплавляется по рекам. Если попадете туда, то обратите внимание на двухметровый сталактит на тоненькой ножке, по своей форме напоминающий торт. Впрочем, он так и называется - Торт.
А вот Мечкинская пещера славится тем, что здесь обитают крангониксы Хлебникова – небольшие рачки белого цвета, занесенные в Красную книгу. Их возраст – более 600 тысяч лет. Помимо рачков, там поселились зимние комарики и нематоды (вид червей). А название пещеры также связано с животным. В старину «Мечкой» называли медведицу с медвежатами.
Самые массовые экскурсии водят в Кунгурскую ледяную пещеру, богатую сталактитами, сталагмитами, сверкающими ледяными кристаллами. Организаторы таких походов объясняют, что это единственная гипсовая пещера в мире, неопасная для туристов, поскольку потолки в гротах там укреплены, и обвалов можно не бояться. В ней насчитывается 48 гротов длиною почти 6 км и около 70 озер.
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Кунгурская пещера. Фото: Global Look Press
Мистическая история связана с пещерой Варсонофьевой (или Волчьей ямой), названной по фамилии геолога Веры Варсонофьевой, которая первая исследовала пещеру в 1911 году и более детально описала ее два года спустя.
По словам местных старожил, в пещере есть большое озеро, на берегу которого стоит сундук с золотом и драгоценностями. А на нем сидит таинственная дама и обещает отдать свои богатства тому, кто принесет ей человеческую голову. Правда, пока таких желающих исполнить желание этой кровожадной женщины не нашлось.
Ну и отдельно хочется упомянуть пещеру Медео, которая знаменита своей наледью и здесь находится самый большой ледник в Пермском крае. Свое название она получила благодаря тому, что напоминает каток. Кто не знает, Медео – это высокогорный каток в Алматы, привлекающий большое количество туристов. Впрочем, как и эта пещера, а также другие ее «собратья» в Пермском крае.
Однако помните, что, отправляясь на экскурсию в такое место, нужно надевать теплую одежду и удобную обувь, брать с собой фонарик и слушаться инструктора.
Архангельск и его окрестности
Пещерами богата и Архангельская область. Но в самом городе и его окрестностях есть много других чудес, достойных быть увиденными нашими туристами. Чего только стоят здешние белые ночи, которые еще ярче, чем в Питере. Летними ночами в Архангельске светло, как в послеобеденное время.
Расположенный в тридцати километрах от побережья Белого моря, Архангельск влюбит вас в себя с первого взгляда на набережную Северной Двины с ее морским вокзалом, пароходами и кораблями, стоящими у причала, памятником Петру I, памятником обаятельному Тюленю-спасителю и другими достопримечательностями этого места.
Весь город, основанный в 1584 году, буквально дышит историей, но органично сочетается с современностью. Деревянные постройки здесь соседствуют с высотками, самая знаменитая из которых – 24-этажное здание проектных организаций, в народе именуемое «карандаш».
Небоскреб, который виден практически с окраин города, служит своего рода ориентиром для тех, кто не дружит с Яндекс-картами и страдает топографической ограниченностью.
Морские суда Архангельска. Фото: Global Look Press
От Архангельска рукой подать (25 километров от города) до Малых Корел – музея-заповедника деревянного зодчества под открытым небом. Здесь на территории около 140 га сосредоточено 120 самых разноплановых строений — церквей, часовен, колоколен, крестьянских усадеб, мельниц, амбаров, построенных в XVI — начале XX вв. Внутри некоторых из них можно и зайти.
Малые Корелы. Фото: Global Look Press
Если вы приехали в Архангельскую область, грех не побывать и на Родине Михайло Ломоносова – в деревне Ломоносово. Однако дорога туда превращается в целый квест. Сначала вам нужно на автобусе или машине добраться до районного центра Холмогоры, а уже оттуда на пароме доплыть до Курострова. Причем паром ходит только несколько раз в день. И если вы опоздали на свой рейс, то следующего придется ждать еще два часа.
Впрочем, плаваньем на пароме поездка не заканчивается. До деревни Ломоносово нужно дойти еще пру километров.
Но достигнувших своей цели ждет увлекательная экскурсия, посвященная жизни Михаила Ломоносова, и созерцание живописных мест, где родился ученый, отправившийся покорять Москву с рыбным обозом.
Конечно, не стоит довольствоваться только одним наземными развлечениями. С морского вокзала можно на автобусе добраться до Белого моря, путь до которого займет чуть больше часа. Только, отправляясь на пляж на весь день, желательно запастись термосом с чаем, пирожками и бутербродами. Инфраструктура здесь пока хромает, на побережье практически не встретишь кафе.
Или же можно поискать рестораны, кафе и столовые в Северодвинске, но путь от ближайших питейных заведений до пляжа Белого моря минимум займет минут 20. Но живописные морские пейзажи и аутентичность этого края с лихвой компенсируют все неудобства.
Геленджик
Если вам нужно море в комплекте с комфортом и развитой инфраструктурой, то езжайте в Геленджик. Самыми популярными курортами России все же считаются Сочи и города Крыма. А скромный Геленджик чаще остается на задворках. Туристы гораздо меньше обращают на него внимание, чем на раскрученный Сочи или Ялту. Вот что значит бренд!
А меж тем Геленджик - это очень уютный зеленый курортный городок с довольно протяженной ухоженной набережной. Кстати, самой большой набережной в мире, что даже зафиксировано в книге рекордов Гиннеса.
Символами Геленджика по праву стали скульптура Белой Невесты, Кота-ученого и Ассоль, замершей в ожидании алых парусов. Кстати, рядом со своей героиней расположился и ее создатель – писатель Александр Грин. На набережной установлен его бюст.
Побережье Геленджика. Фото: Global Look Press
Между прочим, тот самый Пуп земли, о котором часто говорят, расположен именно в Геленджике, на вершине горы Маркотх. Он представляет собой круглую площадку, напоминающую каменный колодец, окруженный по периметру белыми камушками.
На поверхности расположены два углубления, куда бросают монетки, мысленно загадав желание. Говорят, оно обязательно сбудется. А чтобы убедиться в этом, нужно поехать в Геленджик.
Впрочем, желание можно загадать в любом из мест, перечисленных в этом материале. Ведь желания, загаданные под большим впечатлением от увиденного великолепия, непременно исполняются.