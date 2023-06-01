Пуп Земли, Чрево матери и пещера Медео: куда поехать в отпуск по России - самые необычные направления

Лето уже громко стучится в дверь. А это значит, что пришла пора задуматься об отпуске. Устали от широко разрекламированных Турции, Египта и Таиланда? В России есть много необычных мест, которые наши туристы нередко обходят своим вниманием, выбирая уже проверенные варианты.

Teleprogramma.pro оглашает список самых ярких отечественных достопримечательностей, которые, несомненно, взбудоражат ваше воображение.

Алханай

Возраст горного массива Алханай, расположенного на юге Забайкальского края, более 150 миллионов лет. Он представляет собой древний юрский вулкан и считается природным памятником северного буддизма. Сейчас здесь расположен живописный национальный природный парк, куда приезжают не только туристы из России, но и со всех уголков планеты.

Еще до появления здесь буддизма Алханай считался местом, где обитают духи рек, водопадов, скал и прочих природных образований. Наши предки верили, что тут можно исцелиться от любых недугов. Впрочем, так считают и наши современники.

На территории Алханая есть несколько объектов, вокруг которых сосредоточено наибольшее число паломников, верящих в их целебные свойства. Например, храм Димчига представляет собой скальный останец с естественным гротом, он расположен на западном склоне долины реки Аршан на высоте 1200 метров над уровнем моря.