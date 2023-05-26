Россиянам назвали главную опасность ужинов перед телевизором

Многие из нас любят обедать или ужинать перед телевизором, совмещая «приятное с полезным». Но в том-то и дело, что даже самая полезная еда перестает такой быть, если совмещать прием пищи с просмотром ТВ. Как объяснила нутрициолог Татьяна Мещерякова, сильный раздражитель, которым является телевизор, обязательно «перетянет» внимание на себя.

Всем известно: когда напряженно следишь за событиями увлекательного фильма, не замечаешь, что именно и в каких количествах съедаешь. «Эффект попкорна» — это когда за просмотром фильма можно съесть ведро жареной кукурузы. А ведь если не обращать внимания на еду, машинально ее поглощая, можно нанести организму серьезный вред.

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Чтобы пищеварение проходило правильно, необходимо сосредоточиться на еде. Вредно даже вести отвлеченные разговоры, сообщает издание «РИА ФАН».