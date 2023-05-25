Неожиданно: врач Мясников перечислил три главных правила сохранения здоровья

 Фото: Global Look Press

Чтобы быть здоровым, по словам Мясникова, нужно выполнять три основных условия.

Врач Александр Мясников перечислил три важнейших условия, выполняя которые, можно обеспечить себе крепкое здоровье. По его словам, первое и главное из правил — это каждое утро обязательно плотно завтракать.

«Первое — плотно завтракайте. Второе — интенсивная гимнастика по 2 часа в день и холодный душ. И третье — не забивайте голову тревогами: а что будет завтра?» — приводит слова эксперта издание Аrgumenti.ru со ссылкой на Общественную службу новостей.

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Вдобавок известный врач порекомендовал выключать телевизор задолго до ночного сна: чтобы не перегружать нервную систему просмотром шокирующих новостей или остросюжетных фильмов.

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