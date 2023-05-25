Неожиданно: врач Мясников перечислил три главных правила сохранения здоровья

Врач Александр Мясников перечислил три важнейших условия, выполняя которые, можно обеспечить себе крепкое здоровье. По его словам, первое и главное из правил — это каждое утро обязательно плотно завтракать.

«Первое — плотно завтракайте. Второе — интенсивная гимнастика по 2 часа в день и холодный душ. И третье — не забивайте голову тревогами: а что будет завтра?» — приводит слова эксперта издание Аrgumenti.ru со ссылкой на Общественную службу новостей.

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Вдобавок известный врач порекомендовал выключать телевизор задолго до ночного сна: чтобы не перегружать нервную систему просмотром шокирующих новостей или остросюжетных фильмов.