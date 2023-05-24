Стало известно, какую опасность россиянам несут смартфоны

Слишком частое использование гаджетов может стать опасным для здоровья. Согласно проведенным опросам, 36% респондентов ощущали при этом беспричинную тревожность. Кроме того, бесконтрольное применение смартфонов заставляет чувствовать себя «не в своей тарелке», если пользователю долго не перезванивают или не отвечают на сообщения.

Еще одна причина тревожиться – если мобильник куда-то подевался, и его сложно отыскать. Тревогу приносит и постоянное чтение новостей, особенно плохих. Причем 37% пользователей ищут эти новости, будучи уверенными, что в итоге расстроятся, и день будет испорчен. Отрицательный информационный фон часто используют мошенники, вынуждая людей совершать необдуманные поступки.

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Что же делать? По данным изданий «РИА ФАН» и «Нескучные технологии», лучшее решение, по мнению аналитиков, - периодически делать перерыв и давать себе отдых от мобильного телефона и компьютера. Например, в выходные можно отправиться за город, взяв с собой лишь кнопочный телефон.