Грызите семечки! Названы болезни, от которых защищают семена подсолнечника

Привычка грызть семечки считается чем-то неприличным и многими осуждается, а между тем, семена подсолнечника приносят организму огромную пользу. Дело в том, что насыщенные жиры, которые содержатся в масличных культурах, признаны сердечными стимуляторами. Постоянное употребление семечек снижает уровень «плохого холестерина» и поддерживает сосуды в тонусе.

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А еще семена подсолнечника – мощное противовоспалительное средство: обычные семечки способны защитить от множества заболеваний. Добавьте сюда содержащиеся в семечках микроэлементы – цинк, селен, а также витамин Е. Все это способствует укреплению иммунитета, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на Planet Today.