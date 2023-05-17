Это опасно: диетолог объяснила, почему нельзя пить квас

Квас принято считать полезным напитком. В летнюю жару им хорошо утолять жажду, его добавляют в окрошку. Недаром за последние 5 лет употребление кваса в России выросло примерно в полтора раза. Но дело в том, что сегодня мы пьем совсем не такой квас, какой делали еще пару столетий назад. Теперь это в большинстве случаев – сладкий газированный напиток, не имеющий ничего общего с пользой для здоровья.

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Как объяснила врач-диетолог Наталья Лазуренко, этот напиток приносит, скорее, вред организму. Особенно нежелательно употреблять такой «квас» тем, кто страдает нарушением обмена веществ, избыточным весом, сахарным диабетом и другими заболеваниями. В том квасе, который продается в магазинах, слишком высокий процент содержания сахара – это может быть не просто вредным, а опасным, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «МИР 24».