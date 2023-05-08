Что такое углеводное похмелье и как оно проявляется

Пристрастие к сладкому может обернуться для человек углеводным похмельем - когда ему станет плохо от отсутствия десертов и конфет. Как это проявляется, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская.
«Первый симптом углеводного похмелья – когда человек долго не ест сладкого, у него начинает портиться настроение, появляется агрессия, раздражительность или подавленность. Может возникать головная боль, повышенная утомляемость, тремор рук. Человек съедает конфетку, и симптомы проходят на час-полтора. В результате приходится постоянно поддерживать настроение с помощью сладостей», – цитирует специалиста радио Sputnik.
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Как долго нужно злоупотреблять сладостями, чтобы появились эти симптомы, зависит от индивидуальных особенностей организма, отметила диетолог диетолог. Обычно избыточным потреблением сладкого считается более 100 граммов в сутки. Такое переедание может привести к углеводному похмелью, но у кого-то симптомы появятся через неделю, а у кого-то зависимость формируется месяцами.