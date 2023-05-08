Что такое углеводное похмелье и как оно проявляется

Как долго нужно злоупотреблять сладостями, чтобы появились эти симптомы, зависит от индивидуальных особенностей организма, отметила диетолог диетолог. Обычно избыточным потреблением сладкого считается более 100 граммов в сутки. Такое переедание может привести к углеводному похмелью, но у кого-то симптомы появятся через неделю, а у кого-то зависимость формируется месяцами.