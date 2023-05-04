Интернет спасает пожилых людей: переворот в науке

Ученые Нью-Йоркского университета провели ряд исследований, результаты которых ошеломили научное сообщество. Оказывается, пожилые люди, которые ежедневно пользуются интернетом, намного меньше рискуют «познакомиться» с деменцией по сравнению со сверстниками, далекими от современных технологий. Эксперимент длился на протяжении 17 лет. Были исследованы реакции более чем 18 тысяч американцев в возрасте от 50 до 65 лет.

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Интересно, что ни пол, ни уровень образования при этом не имеет никакого значения. Регулярное использование интернета (хотя бы 6 минут в день), по словам ученых, на 50% снижает риск развития деменции. А меньше всех рискуют люди, «сидящие» в Сети от 10 минут до 2 часов ежедневно, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «МИР24».