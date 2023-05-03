Открыт секрет вечной молодости и долгой жизни: прорыв в науке

Немецкие ученые провели исследования и выяснили: оказывается, холод — это настоящий эликсир жизни! В Кельтском университете были выполнены опыты, которые доказали: под воздействием низких температур клетки человека избавляются от вредных белковых отложений, что позволяет продлить жизнь. Другими словами, холод запускает механизм очищения клеток.

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Возможно, это открытие станет настоящим прорывом в вопросе увеличения срока человеческой жизни и продления молодости. Во всяком случае, одно ясно уже сегодня: закаливание, обливание холодной водой, контрастный душ и физические упражнения на свежем воздухе — несомненно, путь к продлению жизни и молодости, сообщает издание Аrgumenti.ru.