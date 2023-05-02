Названы 4 способа победить весеннюю усталость: на удивление просто!

Специалисты раскрыли секрет — как справиться с весенней усталостью и упадком сил, который многие чувствуют в это время года. Первое, что поможет почувствовать прилив сил, — это обычная прогулка на свежем воздухе: она насытит кровь кислородом, что вызовет бодрость и подъем духа.

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Вторым пунктом врачи назвали увеличение физической активности. Третий «помощник» — витамины. Наконец, необходимо высыпаться каждый день: от постоянного недосыпа страдает в первую очередь эндокринная система, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на Onet.