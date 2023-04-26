Эпидемиолог рассказал, кому в 2023 году необходимо привиться от кори

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Роман Полибин рассказал журналистам, что в рамках проводимой в стране «подчищающей» иммунизации вакцину против кори следует сделать: детям и взрослым в возрасте до 35 лет, не болевшим корью, не привитым против нее или привитым однократно, а также не имеющим сведений о прививках (в том числе лицам, ведущим кочевой образ жизни, вынужденным переселенцам, мигрантам).

В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об осложнении ситуации с заболеваемостью корью в 44 регионах и необходимости проведения иммунизации.

По словам Полибина, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок каждый ребенок должен получить две вакцины от кори — в 12 месяцев и в 6 лет. Поэтому в рамках «подчищающей» иммунизации лица, имеющие одну прививку, подлежат однократному введению вакцины, а не привитым ранее или не имеющим сведений о своих прививках может быть рекомендовано два укола.

Приоритетными являются лица в возрасте до 55 лет, работающие в условиях, способствующих распространению инфекции, — сотрудники медицинских организаций и социальной сферы, педагоги, продавцы, водители транспорта.