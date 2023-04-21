Как понять, что вам попался некомпетентный психолог

Услуги психолога обычно стоят недешево. А тут еще подкрадывается ощущение, что специалист вам попался некомпетентный и неопытный, да и общение с ним никак не помогает облегчить вашу проблему. Может, нужно поскорее распрощаться с таким «помощником»? Вот несколько показателей того, что вам попался слабый психолог.
1. Он ставит диагнозы. Ставить диагноз и назначать лекарственные препараты имеет право только специалист с высшим медицинским — именно медицинским, а не психологическим — образованием и действующим сертификатом. Если речь о ментальных расстройствах, их диагностируют психиатры, психотерапевты и неврологи. А психолог, если подозревает у клиента заболевание, требующее медикаментозного лечения, может порекомендовать ему обратиться к врачу. Ставить диагнозы и прописывать лекарства психолог не должен.
2. Обесценивает ваши проблемы, то есть, дает понять, что они пустяковые и не стоят переживаний, а вы просто зря себя накрутили. И вообще, есть люди, которым сейчас гораздо хуже, чем вам. Об этом можно сказать прямо («Это не стоит таких слез», «Ничего ужасного не случилось») или намекнуть с помощью жестов, вздохов и снисходительных улыбок. Но так быть не должно. Между хорошим психологом и клиентом создается безопасное пространство, в котором человек чувствует, что его полностью понимают и принимают. Без этого он не сможет раскрыться.
3. Не предоставляют профессиональную информацию о себе. Психолог не желает демонстрировать свои документы об образовании, отказывается внятно объяснить, как работает и какие методы использует, не говорит, проходил ли супервизию и личную терапию. У грамотного специалиста нет причин для такой скрытности.
4. Навязывает свое мнение. Искусство психолога заключается в том, чтобы задавать правильные вопросы и делать аккуратные предположения. К определенным выводам о своем состоянии клиент должен прийти самостоятельно, а не получать готовый «диагноз» от специалиста.
5. Указывает, что вам делать. Хороший психолог не станет решать, как вам лучше поступить. Если специалист безапелляционно говорит, что вам нужно сменить работу или разведитесь, это очень тревожный знак.
6. Начинает говорить о религии или эзотерике. Советует сходить в церковь и помолиться, пространно рассуждает о карме, энергетических потоках или ведической женственности, например. Все это очень далеко от научно доказанных и проверенных на практике методов терапии.
7. Обвиняет вас и стыдит. «Разве так можно?!», «О чем вы думали?», «Как вам не стыдно?», «Вы сами виноваты в том, что с вами произошло» - подобных фраз на сессии звучать не должно. Это неэтично и может сильно ранить человека.
8. Большую часть времени говорит о себе. Иногда психолог действительно может рассказать немного о себе, и делает это намеренно, чтобы установить контакт с клиентом. Но обычно данный прием специалисты используют очень дозированно, чтобы не перетягивать одеяло на себя.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
9. Говорит с вами о других людях - о ваших родителях, партнерах, друзьях или коллегах. О том, что они думают, как относятся к вашим словам и действиям. Нехорошо, когда психолог смотрит на ситуацию не с вашего ракурса, а с позиции кого‑то из вашего окружения.
10. Относится к вам панибратски: обращается на «ты», прикасается к вам, хлопает по плечу, неуместно шутит. Или вовсе пытается дружить, зовет куда‑то вместе сходить, пишет или звонит по личным поводам. Между клиентом и терапевтом подобных отношений быть не должно: они сделают психолога необъективным и пристрастным, помешают вашему прогрессу. Тут либо терапия, либо приятельство.
11. Посвящает вас в тайны других клиентов. Специалист может привести в пример историю другого клиента, если она как‑то перекликается с вашей и даст вам почву для размышлений. Но психолог делает это так, что личность человека нельзя идентифицировать: не называет имен, не описывает внешность и тому подобное. Иначе он нарушит конфиденциальность, а это недопустимо. И нет никакой гарантии, что с вами не поступят так же.
По материалам сайта «Лайфхакер».