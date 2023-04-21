Как понять, что вам попался некомпетентный психолог

Услуги психолога обычно стоят недешево. А тут еще подкрадывается ощущение, что специалист вам попался некомпетентный и неопытный, да и общение с ним никак не помогает облегчить вашу проблему. Может, нужно поскорее распрощаться с таким «помощником»? Вот несколько показателей того, что вам попался слабый психолог.

1. Он ставит диагнозы. Ставить диагноз и назначать лекарственные препараты имеет право только специалист с высшим медицинским — именно медицинским, а не психологическим — образованием и действующим сертификатом. Если речь о ментальных расстройствах, их диагностируют психиатры, психотерапевты и неврологи. А психолог, если подозревает у клиента заболевание, требующее медикаментозного лечения, может порекомендовать ему обратиться к врачу. Ставить диагнозы и прописывать лекарства психолог не должен.

2. Обесценивает ваши проблемы, то есть, дает понять, что они пустяковые и не стоят переживаний, а вы просто зря себя накрутили. И вообще, есть люди, которым сейчас гораздо хуже, чем вам. Об этом можно сказать прямо («Это не стоит таких слез», «Ничего ужасного не случилось») или намекнуть с помощью жестов, вздохов и снисходительных улыбок. Но так быть не должно. Между хорошим психологом и клиентом создается безопасное пространство, в котором человек чувствует, что его полностью понимают и принимают. Без этого он не сможет раскрыться.

3. Не предоставляют профессиональную информацию о себе. Психолог не желает демонстрировать свои документы об образовании, отказывается внятно объяснить, как работает и какие методы использует, не говорит, проходил ли супервизию и личную терапию. У грамотного специалиста нет причин для такой скрытности.

4. Навязывает свое мнение. Искусство психолога заключается в том, чтобы задавать правильные вопросы и делать аккуратные предположения. К определенным выводам о своем состоянии клиент должен прийти самостоятельно, а не получать готовый «диагноз» от специалиста.