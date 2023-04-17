Назван самый полезный шашлык: совет гастроэнтеролога

Гастроэнтеролог Ольга Листопадова напоминает: сезон пикников на природе и шашлыков не должен принести вреда здоровью, а для этого следует учитывать советы врача. Выбирая мясо для шашлыка, имеет смысл остановиться на курином: оно более легкое для организма, чем свинина.
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Маринад тоже не должен быть слишком тяжелым: оптимальным вариантом станет смесь лука, специй и минеральной воды. А вот привычные жирные соусы – майонез и кетчуп – врач советует исключить. Не стоит запивать шашлык такими напитками, как пиво или газировка: они дают дополнительную тяжесть, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на издание «Лента.ру».