Никакой свинины и пирожных! Как безопасно выйти из поста — совет эксперта

Великий пост продлился 40 дней, и те верующие, которые его соблюдали, начинают возвращаться к обычному режиму питания. Как сделать это безопасно для здоровья — рассказали специалисты Роспотребнадзора. Они подчеркнули: чтобы не навредить себе, нужно сделать процесс перехода максимально постепенным. Начинать есть мясо следует с легких сортов — курицы, индейки, что же касается свинины и говядины — их лучше пока не трогать, оставив на потом.
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«Рекомендуется есть маленькими порциями каждые три часа, режим питания должен включать четыре-пять приемов пищи в день», — приводит слова экспертов телеканал «360».
Первые две-три недели стоит отдавать предпочтение овощным и рыбным супам, запеченной рыбе нежирных сортов. Не стоит сразу после окончания поста «налегать» и на сладости — особенно это касается жирных кремовых тортов и пирожных, пирожков и булочек.