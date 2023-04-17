Никакой свинины и пирожных! Как безопасно выйти из поста — совет эксперта

Великий пост продлился 40 дней, и те верующие, которые его соблюдали, начинают возвращаться к обычному режиму питания. Как сделать это безопасно для здоровья — рассказали специалисты Роспотребнадзора. Они подчеркнули: чтобы не навредить себе, нужно сделать процесс перехода максимально постепенным. Начинать есть мясо следует с легких сортов — курицы, индейки, что же касается свинины и говядины — их лучше пока не трогать, оставив на потом.