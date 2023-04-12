Три способа удержаться от сладостей назвала эндокринолог

Большое количество сладостей может принести вред здоровью. Чтобы этого не случилось, надо правильно выбирать продукты и блюда. Диетолог Наталия Шимчак порекомендовала, во-первых, уделять достаточно времени сну: выспавшийся человек реже хочет сладкого, а вот если не высыпаться, то в течение дня обязательно захочется чего-нибудь «вкусненького».