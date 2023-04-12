Три способа удержаться от сладостей назвала эндокринолог

Большое количество сладостей может принести вред здоровью. Чтобы этого не случилось, надо правильно выбирать продукты и блюда. Диетолог Наталия Шимчак порекомендовала, во-первых, уделять достаточно времени сну: выспавшийся человек реже хочет сладкого, а вот если не высыпаться, то в течение дня обязательно захочется чего-нибудь «вкусненького».
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Во-вторых, следует пить довольно много воды: это поможет снизить чувство голода. Возможно, сладкоежкам поможет употребление натуральных соков без добавления сахара. Наконец, важно принимать пищу регулярно, в одно и то же время: это поможет сдержать желание перекусить сладостями, сообщает издание «РИА ФАН».