Перекусы перед сном могут быть полезными: названы подходящие продукты

Если очень хочется есть, а время уже позднее, не стоит выбирать продукты с высоким содержанием углеводов. Лучше взять в качестве перекуса что-то полезное. Врач-диетолог Александра Разаренова рекомендует отказаться от сладостей, макаронных изделий, круп и крахмалистых овощей. Не подойдет, разумеется, и фастфуд. А вот продукты, в составе которых содержатся «правильные» жиры, станут отличной альтернативой.
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«Костный бульон, орехи: пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия, кедровые орехи. Можно взять тыквенные или конопляные семечки», — приводит слова диетолога телеканал «360» со ссылкой на радио Sputnik.
Кроме того, по словам Разареновой, можно перекусить вареными яйцами, авокадо и запить все это травяным чаем.