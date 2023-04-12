Перекусы перед сном могут быть полезными: названы подходящие продукты

Если очень хочется есть, а время уже позднее, не стоит выбирать продукты с высоким содержанием углеводов. Лучше взять в качестве перекуса что-то полезное. Врач-диетолог Александра Разаренова рекомендует отказаться от сладостей, макаронных изделий, круп и крахмалистых овощей. Не подойдет, разумеется, и фастфуд. А вот продукты, в составе которых содержатся «правильные» жиры, станут отличной альтернативой.