Яички и куличики: в Роспотребнадзоре напомнили, как выбирать продукты к Пасхе

В преддверии Пасхи (16 апреля) специалисты Роспотребнадзора напомнили основные правила выбора продуктов к праздничному столу.
Яйца
При покупке яиц следует обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. Скорлупа должна быть без повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.
Специалисты ведомства советуют не покупать яйца и другие пищевые продукты в местах несанкционированной торговли — с рук или автомашин. Хранить яйца следует только в холодильнике во избежание размножения микробов.
Сроки хранения:
- диетических яиц — до 7 суток;
- столовых яиц — от 8 до 25 дней;
- мытых яиц — не более 12 дней.
В соответствии с санитарными правилами, вареные яйца должны храниться в холодильнике не более 36 часов.
Творог
При покупке творога тщательно осмотрите его внешний вид. Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной.
Обратите особое внимание на упаковку: она должна быть герметичной, чтобы обеспечить сохранность продукта. Также на ней должна быть информация об изготовителе, условиях хранения и сроке годности. В Роспотребнадзоре советуют не покупать творог с рук, так как в домашних условиях часто не соблюдаются требования к его изготовлению, например, молоко не пастеризуется.
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Куличи
Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Глазурь не должна быть липкой и иметь белесый налет. На нижней и боковой поверхностях кулича не допускается наличие пустот, подгоревших мест, разрывов или неровностей.