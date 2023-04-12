Яички и куличики: в Роспотребнадзоре напомнили, как выбирать продукты к Пасхе

В преддверии Пасхи (16 апреля) специалисты Роспотребнадзора напомнили основные правила выбора продуктов к праздничному столу.

Яйца

При покупке яиц следует обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. Скорлупа должна быть без повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.

Специалисты ведомства советуют не покупать яйца и другие пищевые продукты в местах несанкционированной торговли — с рук или автомашин. Хранить яйца следует только в холодильнике во избежание размножения микробов.

Сроки хранения:

диетических яиц — до 7 суток;

столовых яиц — от 8 до 25 дней;

мытых яиц — не более 12 дней.

В соответствии с санитарными правилами, вареные яйца должны храниться в холодильнике не более 36 часов.