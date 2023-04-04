Как похудеть без подсчета калорий: обойдемся без калькулятора

Стремясь похудеть, многие выбирают диеты, предполагающие тщательный подсчет калорий съеденных продуктов. Однако это делать необязательно: можно сбросить вес и без калькулятора. Диетолог Катажина Вольницкая предлагает применить правило «тарелки здорового питания». Это наглядно, просто и эффективно.

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В рацион должны входить овощи, цельнозерновые углеводы и белок. При этом овощи должны составлять половину дневной «тарелки». Четверть этой тарелки должны заполнить углеводы, и еще четверть – белок (мясо и рыба). Овощи приветствуются любые, кроме картофеля. Лучше выбирать овощи зеленого цвета. А вот от сосисок и колбасы придется отказаться, сообщает издание «РИА ФАН».