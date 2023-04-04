Елена Малышева назвала главное условие хорошего сна

Многие россияне страдают из-за нарушений сна, в частности — медленного засыпания. Чтобы окунуться в «царство Морфея» быстро и спать крепко, доктор медицинских наук Елена Малышева посоветовала, в первую очередь, приобрести качественный матрас.

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Лучше всего выбирать матрас средней жесткости: мягкие перины вредны для позвоночника. Второе условие для хорошего сна — специальная маска. Третье — подходящее одеяло: достаточно плотное и тяжелое, сообщает издание «РИА ФАН».