Раскрыты 5 главных правил долголетия: пятое — самое сложное!

Медики обнародовали 5 правил, которые помогут до преклонных лет сохранять бодрость и активность. Первое — нужно работать: безделье убивает. Конечно, труд должен быть посильным и приносить радость. Второе — проводить свободное время следует не лежа на диване, а проявляя физическую активность.

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Третье — необходимо спать крепко и достаточно долго: не меньше 6-8 часов. Четвертое — мозгу тоже нужна ежедневная нагрузка в виде чтения и других видов тренировки памяти. И, наконец, самое сложное: надо стараться избегать стрессов, приучить себя реагировать только на приятные события, смотреть на все позитивно, сообщает издание «РИА ФАН».