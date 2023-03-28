Стало известно, как заедать стресс с пользой для здоровья

Всем давно известно: заедать стресс — вредно! Шоколадки, пирожные и прочие «вкусняшки» наносят удар по организму. И все же можно извлечь пользу даже из этой привычки. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила, как сделать «заедание» полезным кейсом. По ее словам, если чувствуется необходимость съесть что-нибудь, чтобы справиться со стрессом и плохим настроением, нужно просто выбрать правильные продукты — лучше всего овощную нарезку.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».