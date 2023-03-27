Когда бег приносит не пользу, а вред: разъяснения эксперта

Считается, что бегать полезно для здоровья. Но, как оказалось, не всегда это так: иногда бег может принести не пользу, а вред. Чтобы этого не произошло, надо предварительно проконсультироваться у терапевта, напоминает врач-травматолог Александр Шелепов:

«Во-первых, бегать можно только при нормальном индексе массы тела (ИМТ), избегать беговых дорожек, начинать постепенно, под контролем тренера, кроме бега, должны быть специальные беговые упражнения, разминка перед бегом».