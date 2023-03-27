Когда бег приносит не пользу, а вред: разъяснения эксперта

Считается, что бегать полезно для здоровья. Но, как оказалось, не всегда это так: иногда бег может принести не пользу, а вред. Чтобы этого не произошло, надо предварительно проконсультироваться у терапевта, напоминает врач-травматолог Александр Шелепов:
«Во-первых, бегать можно только при нормальном индексе массы тела (ИМТ), избегать беговых дорожек, начинать постепенно, под контролем тренера, кроме бега, должны быть специальные беговые упражнения, разминка перед бегом».
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Он добавил, что нельзя допускать чрезмерных нагрузок: бег, как и любые другие физические упражнения, должен доставлять радость. Перегрузки же могут стать причиной обострения хронических заболеваний и боли в коленях.
«В-третьих, колени могут заболеть и из-за неправильной обуви, нарушений техники бега, у некоторых людей существует наследственная предрасположенность к заболеваниям суставов. Нужно обратить на это внимание», — приводит слова Шелепова издание «РИАМО».