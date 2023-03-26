«Бессилие, диабет, инфаркт»: диетолог дал совет, как замотивировать себя на похудение к лету

Все хотят похудеть к лету, но не все могу заставить себя начать этот непростой путь здорового питания и тренировок. Так как же замотивировать себя на похудение? Вот совет от диетолога, автора книги «Ешь. Читай. Худей» Зои Богдановой.

«Как себя замотивировать похудеть? Первое, что надо сделать, – это себя сильно напугать. Простой вопрос: «Какая страшная опасность случится со мной, если я не похудею никогда?» Сам человек должен задать себе этот вопрос. Варианты ответа: бессилие, диабет, инфаркт, смерть. Человек должен понять, какие опасности его поджидают – ментальные, психологические, физические. Что больше всего пугает, тот ответ первым в голову и придет», – цитирует специалиста радио Sputnik.

«Когда человек искренне ответит на этот вопрос и увидит последствия своего бездействия, у него будет инсайт (озарение, – Прим. авт.). Знаете, какой? Что надо взять на себя ответственность за свое бездействие. В этот момент человек мысленно наступит на дно и оттолкнется от него. Это работает».