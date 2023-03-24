Секреты, которые помогут избавиться от переедания

Есть несколько правил, которые помогут перестать переедать. А ведь именно переедание приносит лишний вес, с которым потом не справиться без диет. Главная хитрость — научиться отличать состояние физического голода: в этом случае желание поесть приходит постепенно и после еды исчезает.

«Ешьте лишь то, что вам нравится, а не то, что едят другие. Вы можете оставить еду на тарелке, если вам не понравилось или вы наелись, ничего страшного в этом нет. И неважно, в гостях вы это сделаете или в ресторане. Прислушивайтесь к себе. Ешьте медленно, тщательно прожевывая еду. Так вы поможете своему пищеварению и не пропустите чувство насыщения», — советует врач-нутрициолог Оксана Ковылкина.

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При этом, стремясь изменить образ жизни и похудеть, не стоит вводить в свою жизнь все полезные привычки одновременно: лучше делать это постепенно.