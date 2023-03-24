Нутрициолог рассказала, как сбросить вес без тренировок

Чтобы сбросить лишний вес, главное — следить за питанием: организм должен получать меньше калорий, чем он тратит. Нутрициолог Оксана Ковылкина объяснила, что даже несколько часов тренировок в неделю не могут сохранять дефицит калорий, если постоянно переедать.

«После тренировки, как правило, мы устаем, и бытовая, обыденная активность снижается, организм начинает таким образом экономить энергию — и опять дефицита нет. Более того, если постоянно выполнять одни и те же упражнения, организм просто адаптируется, и с каждой тренировкой затраты энергии будут уменьшаться», — предупредила врач.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Кроме того, после тренировок человек часто чувствует голод, и удержаться от переедания бывает почти невозможно.