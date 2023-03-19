«После этого жизнь становится прекраснее»: Клава Кока поделилась впечатлениями от «глотания шланга»

Утром 19 марта певица Клава Кока пожаловалась своим подписчиками, что не спала ночью после возвращения с гастролей, а потом еще осталась без завтрака, так как нужно ехать «глотать трубку». Очевидно, у 26-летней звезды по плану сеанс гастроскопии.

«Это самое ужасное, что есть вообще в медицине… Ну, по крайней мере, из того, с чем я сталкивалась. Когда ты лежишь, и тебе нужно глотать шланг, хех, метровый. А на конце этого шланга – камера. Это нужно глотать, чтобы провести обследование желудка. Но это, короче, очень ужасно: тебе невозможно дышать, хочется просто, извините меня, блевать, слезятся глаза – это вообще жесть», - поделилась впечатлениями артистка в Telegram.

«Я уже это делала год назад. Стараюсь делать это каждый год для того, чтобы контролировать свое здоровье, прохожу диспансеризацию. После прошлого раза оказалось, что мне нужно чуть скорректировать питание. Если бы я его не скорректировала, то, возможно, чувствовала бы себя чуть хуже. Поэтому я очень вам рекомендую проверять свое здоровье. Ну и рекомендую обязательно попробовать это «прекрасное» ощущение, потому что после этого жизнь как-то становится прекраснее, когда это проживаешь…»

«Да ладно, на самом деле, все не так плохо. По сути, надо просто потерпеть несколько минут - проверить себя на прочность».