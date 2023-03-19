«После этого жизнь становится прекраснее»: Клава Кока поделилась впечатлениями от «глотания шланга»

Утром 19 марта певица Клава Кока пожаловалась своим подписчиками, что не спала ночью после возвращения с гастролей, а потом еще осталась без завтрака, так как нужно ехать «глотать трубку». Очевидно, у 26-летней звезды по плану сеанс гастроскопии.
«Это самое ужасное, что есть вообще в медицине… Ну, по крайней мере, из того, с чем я сталкивалась. Когда ты лежишь, и тебе нужно глотать шланг, хех, метровый. А на конце этого шланга – камера. Это нужно глотать, чтобы провести обследование желудка. Но это, короче, очень ужасно: тебе невозможно дышать, хочется просто, извините меня, блевать, слезятся глаза – это вообще жесть», - поделилась впечатлениями артистка в Telegram.
«Я уже это делала год назад. Стараюсь делать это каждый год для того, чтобы контролировать свое здоровье, прохожу диспансеризацию. После прошлого раза оказалось, что мне нужно чуть скорректировать питание. Если бы я его не скорректировала, то, возможно, чувствовала бы себя чуть хуже. Поэтому я очень вам рекомендую проверять свое здоровье. Ну и рекомендую обязательно попробовать это «прекрасное» ощущение, потому что после этого жизнь как-то становится прекраснее, когда это проживаешь…»
«Да ладно, на самом деле, все не так плохо. По сути, надо просто потерпеть несколько минут - проверить себя на прочность».
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Клава также добавила, что после обследования ей предстоит еще много работы, а вечером она снова улетает на гастроли. Вот уж, кто постоянно проверяет себя на прочность.
Внимание! Процедура гастроскопии проводится только по назначению врача при помощи специального инструмента гастроскопа. Ее должны проводить специально обученные врачи-эндоскописты.