«Здоровый цвет лица и красивые волосы»: Утяшева рассказала о продукте-сокровищнице полезностей

Известная спортсменка и ведущая кулинарных шоу Ляйсан Утяшева написала пост об этом очень полезном продукте — шпинате.

«Мне ну очень нравится, какую популярность за последнюю пару лет приобрел шпинат в нашей стране. Ведь этот продукт — настоящая сокровищница всяких полезностей, — пишет 37-летняя телезвезда в Telegram. — В первую очередь, в нем невероятно высокое содержание железа, которое помогает нормализовать уровень гемоглобина в крови. Также шпинат помогает наладить обмен веществ и оказывает на весь организм тонизирующее и общеукрепляющее действие. Таким образом, все те, кто регулярно его употребляет, имеют шанс заполучить здоровый цвет лица, крепкие зубы и красивые волосы».

«И не стоит совсем уж игнорировать тот факт, что шпинат хорош еще тем, что это низкокалорийный продукт. На 100 граммов всего 22 ккал! Но чтобы получить доступ ко всем полезным свойствам, витаминам и микроэлементам — его надо очень хорошо и тщательно пережевывать. Берем этот факт на заметку!»