Названы продукты, которые опасно хранить в холодильнике

Стремясь сохранить продукты свежими, мы кладем их в холодильник. Но иногда это решение оказывается в корне неверным: некоторые продукты под воздействием низких температур не только быстрее портятся, но и становятся опасными. Об этом рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Например, не следует держать в холодильнике бананы и прочие экзотические фрукты: они быстро чернеют, а потом начинают выделять газы. Если положить в холодильник картошку, помидоры или лук, тоже не произойдет ничего хорошего: овощи изменят свой вкус, так как в них начнутся нежелательные химические процессы.

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Плохо переносят низкие температуры и ягоды, а также свежая зелень. Нельзя прятать в холодильник также мед и консервы. Очень плохо реагирует на «заточение» в холодильник хлеб: он начинает бродить, делается влажным и быстро плесневеет, сообщает издание «РИА ФАН».