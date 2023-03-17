Врач-сомнолог перечислил продукты и напитки, которые помогут уснуть

Чтобы сон был крепким и глубоким, вечером не стоит употреблять некоторые продукты и напитки, рассказал врач-сомнолог Максим Новиков. Их лучше заменить полезными компонентами.

«За несколько часов до сна необходимо исключить кофе, крепкий чай, причем и зеленый, так как в нем, как известно, кофеина больше, чем в черном, сладкие газированные напитки. В вечернее время возможно употребление травяных чаев с ромашкой, мелиссой, мятой как по отдельности, так и в сборах. Они обладают седативным, то есть успокаивающим действием», — объяснил врач.

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Кроме того, хорошим «снотворным» считается, по словам врача, теплое молоко с медом, — правда, некоторым взрослым оно не подходит из-за непереносимости молока. Если очень хочется есть, то за 3–4 часа до сна можно перекусить небольшим количеством углеводов.