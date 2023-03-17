Стало известно, на каких этажах жить особенно вредно для здоровья

Жить выше пятнадцатого этажа не рекомендуется людям, страдающим неврозами, паническими атаками и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом предупредил врач-невролог Виктор Орлов. Причина опасности — в повышенной загрязненности атмосферы и смоге.

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«Лучше жить в квартире, которая находится выше третьего этажа. В случае с Москвой идеальным вариантом являются седьмой, восьмой и девятый этажи», — приводит совет Виктора Орлова издание Аrgumenti.ru со ссылкой на Pravda.Ru.

Кроме того, по словам невролога, проживать на высоких этажах может быть вредно из-за разреженного воздуха, особенно это относится к квартирам в старых домах: в новых обычно более современные системы вентиляции.