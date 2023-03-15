Осторожно: косметика в спортзале опасна!

Прежде чем отправляться в спортзал, необходимо смыть всю косметику, предупреждает врач-дерматолог Наталья Щеплева. Дело в том, что пудра, румяна и другие косметические средства могут стать причиной кожных воспалений. Для снятия макияжа дерматолог посоветовала пользоваться мицеллярной водой, пенкой или другим мягким щадящим средством.

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Если очень хочется воспользоваться перед тренировкой косметикой, лучше ограничиться тоником или же легким флюидом. В спортзале люди усиленно потеют, и это часто приводит к развитию воспалительных процессов на коже, сообщает издание «РИА ФАН».