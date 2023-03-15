Врач Мясников заявил: грузинское сациви полезно для здоровья!

Грузинскую кухню любят многие, но врач Александр Мясников заявил, что грузинские блюда – не только вкусные, но и полезные. Например, таким он назвал сациви. Самый полезный для здоровья ингредиент сациви – куриное филе: это мясо легко усваивается организмом, содержащийся в нем белок положительно влияет на тонус мышц.

Кроме того, орехи, которыми щедро сдабривают сациви, благотворно сказываются на работе мозга и снижают уровень вредного холестерина. Но есть еще один секрет, гарантирующий пользу сациви.

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