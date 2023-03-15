«Одну треть моей жизни можно вычеркнуть и забыть»: Сергей Сафронов рассказал о своей борьбе с алкоголизмом

На видеоплатформе Premier вышла исповедь иллюзиониста Сергея Сафронова. В откровенном ролике фокусник и телеведущий рассказал о себе много нелицеприятных вещей, в том числе и о своем алкоголизме, который, к счастью, удалось преодолеть.

«Я бухал. Был алкоголиком. Но уже год я не пью, - признается один из знаменитых братьев Сафроновых. - Будучи еще студентом мы собирались в подъездах компаниями, бухали, шумели, курили. Это была всегда не одна бутылка: я приносил ящик пива, угощал весь курс. Тогда мне казалось: ну какой я алкоголик, это так, студенческие попойки. Но это первый шаг к алкоголизму».

«Мне никогда не нравился вкус алкоголя. Я воспринимал алкоголь как вещество, помогающее войти в эйфорию. Поэтому пил так, чтобы вертолеты по утрам были, допивался до свинского состояния. Сейчас я понимаю, сколько прожигал здоровья. Одну треть моей жизни можно вычеркнуть и забыть. Я недавно разговаривал со своей 12-летней дочкой и сказал: «Я тебя практически не знаю, потому что все эти 12 лет твоего взросления где я был, чем занимался?»

«В один момент я понял, что надо остановиться, иначе не увижу рождение внуков, не погуляю на свадьбе своей дочки. Мне посоветовали психотерапевта, который назначил мне антидепрессанты. Возможно, они мне помогли. Но первое, что мне помогло — мое желание. Я решил, что больше не притронусь к алкоголю. И не делал себе никаких поблажек. И жизнь пошла на лад. Я почувствовал столько сил и энергии, желания делать добрые поступки, помогать людям. Жена счастлива, дети счастливы, мама, которая столько слез пролила из-за того что я бухал, счастлива».