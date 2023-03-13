Эксперт предупреждает: нельзя резко худеть к лету! Опасностей много

За одну неделю крайне нежелательно терять более 1 килограмма веса. Если учесть, что до пляжного сезона осталось около 3 месяцев, то оптимальная цифра похудения составит 12 кг. Если терять вес более интенсивно, можно «заработать» серьезные осложнения для здоровья. Об этом предупредила нутрициолог Оксана Ковылкина:

«Когда мы видим на весах нежелательное число, мы хотим как можно скорее избавиться от ненавистных килограммов. Из-за этого мы готовы пойти на самые изощренные способы и жесткие ограничения. Чаще всего это жесткие тренировки и существенные ограничения в еде».

По словам врача, от такого удара страдает, в первую очередь, иммуннная и репродуктивная системы человека. Кроме того, резкое похудение бьет по нервной системе: могут появиться головные боли, повышенная утомляемость, появится раздражительность, а работоспособность снизится.

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